В Украине полностью прошли курс вакцинации от коронавируса уже 70 тыс. детей, одну дозу получили 50 тыс. Прививку делали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

С 30 июля Минздрав разрешил в отдельных случаях прививку детей старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech. В частности, для тех, кто имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после Covid-19.

Месяц назад разрешили прививаться всем детям от 12 лет, и прививки начали делать массово. По статистике, среди всех больных Covid-19 около 10% — несовершеннолетние. Распространение штамма Дельта значительно увеличило количество детей, которых приходится госпитализировать.

— Только за прошедшие сутки в Украине заболели Covid-19 1 441 ребенка. За все время пандемии заболело более 150 тыс. детей, умерло более 50, — говорит Радуцкий.

Чтобы вакцинировать ребенка, надо обратиться к педиатру или семейному врачу. Проверить, прошел ли ребенок все прививки согласно Национальному календарю прививок. Если да, и нет противопоказаний, врач выписывает направление на вакцинацию.

Затем надо выбрать пункт прививки, где в наличии есть вакцина Pfizer/BioNTech. Прививку в пункте вакцинации проводят только в присутствии родителей.

Источник: Михаил Радуцкий