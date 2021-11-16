Вакцинация детей от коронавируса сейчас актуальна и необходима. Страны мира начали это делать, потому что гораздо больше детей болеет и умирает от вируса.

Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Оксана Выговская.

— Это связано с последней волной, которая проявляется тем, что стало чаще болеть детское население. И дети стали болеть не просто в разы чаще, а симптомно. Они не просто распространяют вирус, а именно возросло количество осложнений и, к сожалению, дети начали умирать. Если раньше на весь мир это были сотни случаев, преимущественно из группы риска, то сейчас летальность в разы выше. И умирают дети не только из группы риска, – отметила Оксана Выговская.

По ее словам, это часто связано с поздней госпитализацией маленьких пациентов.

В то же время, дети с 12 до 18 лет прекрасно переносят вакцину.

Иммунизация может спасти их жизнь.

Вакцинация от коронавируса для детей с 12 лет доступна в Украине с октября. О прививках детей младшего возраста пока речь не идет.