Вакцинація дітей від коронавірусу є досить актуальною та необхідною. Країни світу почали це робити, бо значно більше дітей хворіє та помирає від вірусу.

Про це повідомила докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Виговська.

– Це пов’язано з останньою хвилею, яка проявляється тим, що почало частіше хворіти дитяче населення. І діти почали хворіти не просто у рази частіше, а симптомно. Вони не просто розповсюджують вірус, а саме зросла кількість ускладнень і, на жаль, діти почали вмирати. Якщо раніше на увесь світ це були сотні випадків, переважно з групи ризику, то зараз летальність у рази вища. І помирають діти не лише з групи ризику, – зазначила Оксана Виговська.

За її словами, часто це пов’язано з пізньою госпіталізацією маленьких пацієнтів.

Водночас діти з 12 до 18 років чудово переносять вакцину.

Імунізація може врятувати їхнє життя.

Вакцинація від коронавірусу для дітей з 12 років доступна в Україні з жовтня. Про щеплення дітей молодшого віку поки що не йдеться.