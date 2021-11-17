Саме під час третьої хвилі Covid-19 вагітні стали групою надзвичайного ризику. Світова статистика свідчить, що такі жінки мають на 70% вищий ризик смертності.

Днями у Covid-відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги померла 23-річна пацієнтка на 14 тижні вагітності. У неї не було супутніх хвороб, але була надлишкова вага – 150 кг. Тривалий час жінка лікувалася вдома, боялась їхати в лікарню, щоб там не підхопити вірус. Але втратила дорогоцінний час. Тиждень лікарі намагалися зробити все можливе, але її легені були уражені повністю.

Covid-19 для вагітних небезпечніший за грип

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини став єдиним медзакладом столиці, де приймають вагітних пацієнток із Covid-19. Тут відмовились від проведення пологів у здорових жінок та від планових гінекологічних операцій. Зараз у медзакладі 50 ушпиталених вагітних, жодна не вакцинована.

– В основному, десь близько 50 вагітних жінок з Covid-19 у нас є щоденно. На сьогодні шість пацієнток перебувають на штучній вентиляції легень, але бували такі періоди, що було і 9, 8, 7, – зазначає директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В’ячеслав Камінський.

Із директором В’ячеславом Камінським ми зустрічаємось у чистій зоні. Він якраз повернувся після складної операції. Оперативного втручання потребувала породілля, у якої виникли ускладнення від вірусу. Те, як агресивно штам Дельта почав впливати на вагітних, акушер-гінеколог порівнює з епідемією грипу 2009-10 років.

Тоді грип H1N1 був надзвичайно загрозливий. Від нього померли 83 вагітні. Рівень летальності серед жінок при надії у 20 разів перевищив рівень смертності в інших групах ризику. Таке спостерігали вперше.

В’ячеслав Камінський зазначає, перебіг Covid-19 важчий, вірус агресивніший, попри те, що народжують жінки переважно молодого віку – від 20 до 40 років. Офіційної статистики смертності вагітних від Covid-19 у МОЗ не ведуть, тож лікарі почали підраховувати самостійно – з початку року в Україні зафіксовано 50 летальних випадків.

– Якщо у першу-другу хвилю ми говорили, що вагітні не є такою надважливою групою ризику, ми бачили, що перебіг там легший і ускладнень менше, то мабуть, через те, що змінився різновид вірусу, ми сьогодні бачимо агресивніший перебіг. На жаль, ми мали три втрати. Зазвичай, це глибокі системні ураження легень, які проявляються і тромбозами, і мікротромбозами, – каже В’ячеслав Камінський.

Хто у зоні ризику?

У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, ситуація із заповненістю ліжок для Covid-пацієнток у пологових не така критична. Із 800 місць, які розгорнули по всій країні, зайнято лише 30%. Але фахівці уже помітили тенденцію, більший ризик важкого перебігу мають вагітні у другому-третьому триместрі. А це з 13 тижня до 40 тижня.

– Особливо, якщо жінки мають якусь супутню патологію, або надмірну вагу тіла, або цукровий діабет, або інші хронічні захворювання. Перебіг Covid-19 у них складніший на фоні вагітності. І навіть може закінчитись летальними наслідками, – каже генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України Ірина Руденко.

Вроджений Covid-19 – це реальність

У Львівському центрі легеневого здоров’я в Covid-відділенні перебувають пацієнти різного віку і статі, але сюди привозять і вагітних. Таке рішення прийняли, аби інфіковані не контактували в пологових зі здоровими. Тож разом з медиками працюють фахівці перинатального центру. Тут нарахували вже майже сотню ушпиталених вагітних – 80% з них під час третьої хвилі.

Ользі – 36, це був її 34 тиждень вагітності. З двосторонньою пневмонією та підтвердженим тестом її привезли у медзаклад і за 30 хвилин прийняли рішення передчасно зробити кесарів розтин. Її дитина врятована, зараз в Охматдиті, а мама досі в реанімації, але у свідомості.

– Народився хлопчик – 2,5 кг. Не вакцинувалась, тому що була вагітна. Я не знала, чого більше боятися, вакцини чи коронавірусу. У мене це перша вагітність і мені було страшно, але краще все-таки вакцинуватись, – каже породілля.

Саме передчасні пологи вважають одним із ускладнень. Про можливі ризики після інфікування медики поки що говорять обережно, але уже помічають несприятливі події, зокрема, і завмирання вагітності.

– Декілька випадків було, коли ми виписували пацієнток з повним клінічним одужанням, з розписаним лікуванням вдома, і вони потім до нас надходили із завмерлими вагітностями вже достатньо великих термінів. Тому ускладнень багато, – каже акушер-гінеколог В’ячеслав Камінський.

Як зазначає імунолог Федір Лапій, є дані про те, що діти можуть страждати на вроджений Covid-19. Коли, наприклад, мама хворіє наприкінці вагітності, народжується дитина вже з Covid-19, з ураженням легень, і ми розуміємо, що ці випадки серйозні.

Вакцинауватися чи почекати пологів?

У Центрі контролю та профілактики захворювань США ще влітку рекомендували щеплення для вагітних. В Америці до вересня уже вакцинували 30% таких жінок. Зокрема, вакцинацію визнали безпечною і для тих, хто планує стати мамою, хто уже народив та проводить грудне вигодовування.

ВООЗ наразі офіційно для імунізації жінок при надії схвалила лише вакцину Pfizer, яка довела свою ефективність під час досліджень. Виробники вакцин AstraZeneca і CoronaVac поки що вказують вагітність як протипоказання у своїх інструкціях до застосування.

В Україні вакцинація вагітних офіційно теж дозволена. Щепити можна жінку на будь-якому терміні препаратом Pfizer, але лише після консультації з акушером-гінекологом.

Вакцинація не впливає на плід, кажуть фахівці, і розповідають про перші дослідження. Зокрема, статистика викиднів після початку кампанії з імунізації проти Covid-19 не зросла.

– Варто зазначити позицію професійних асоціацій. Накопичились дані про те, що не виявлено при практичному використанні вакцин негативних наслідків для вагітності. Рішення на сьогодні в країнах є наступним: вакцинувати в будь-якому триместрі вагітності, – розповідає імунолог Федір Лапій.

За словами Лапія, країни часом розглядають, наприклад, як у Британії, що можна, якщо вагітна не з групи ризику, відтермінувати до 12 тижня і зробити вакцинацію одразу після настання 12 тижня вагітності. Водночас, це не означає, що протипоказано робити раніше.

А поки що ситуація як в Україні, так і за кордоном напружена. У Британії 20% тих, хто перебуває у відділенні інтенсивної терапії, тобто критичні хворі – це жінки при надії. Майже усі вагітні у Covid-відділеннях України не щеплені, а зовсім мала кількість була вакцинована лише однією дозою.

Тим часом у Львові у міському пологовому відкрили перший пункт вакцинації. Тут пропонують нагляд акушера-гінеколога, анестезіолога, терапевта. Після щеплення можна побути на спостереженні у денному стаціонарі.