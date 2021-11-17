Именно во время третьей волны Covid-19 беременные стали группой чрезвычайного риска. Мировая статистика свидетельствует, что такие женщины имеют на 70% более высокий риск смертности.

На днях в отделении Львовской больницы скорой помощи умерла 23-летняя пациентка на 14 неделе беременности. У нее не было сопутствующих болезней, но был избыточный вес – 150 кг. Долгое время женщина лечилась дома, боялась ехать в больницу, чтобы там не подхватить вирус. Но потеряла драгоценное время. Неделю врачи пытались сделать все возможное, но ее легкие были поражены полностью.

Covid-19 для беременных опаснее гриппа

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины стал единственным медучреждением столицы, где принимают беременных пациенток с Covid-19. Здесь отказались от ведения родов у здоровых женщин и от плановых гинекологических операций. Сейчас в медучреждении 50 госпитализированных беременных, ни одна не вакцинирована.

– В основном, где-то около 50 беременных женщин с Covid-19 у нас есть ежедневно. Сегодня шесть пациенток находятся на искусственной вентиляции легких, но бывали такие периоды, что было и 9, 8, 7, — отмечает директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

С директором Вячеславом Каминским мы встречаемся в чистой зоне. Он вернулся после сложной операции. В оперативном вмешательстве нуждалась роженица, у которой возникли осложнения из-за вируса. То, как агрессивно штамм Дельта стал влиять на беременных, акушер-гинеколог сравнивает с эпидемией гриппа 2009-10 годов.

Тогда грипп H1N1 был чрезвычайно угрожающим. От него умерли 83 беременных. Уровень летальности среди беременных женщин в 20 раз превысил уровень смертности в других группах риска. Такое наблюдали впервые.

Вячеслав Каминский отмечает, что течение Covid-19 тяжелее, вирус более агрессивный, несмотря на то, что рожают женщины, в основном, в молодом возрасте — от 20 до 40 лет. Официальной статистики смертности беременных от Covid-19 в Минздраве не ведут, поэтому врачи начали подсчитывать самостоятельно – с начала года в Украине зафиксировано 50 летальных исходов.

— Если в первую-вторую волну мы говорили, что беременные не являются такой сверхважной группой риска, мы видели, что течение там легче и осложнений меньше, то, видимо, из-за того, что изменилась разновидность вируса, мы сегодня видим более агрессивное течение. К сожалению, у нас было три потери. Обычно это глубокие системные поражения легких, которые проявляются тромбозами и микротромбозами, — говорит Вячеслав Каминский.

Кто в зоне риска?

В Министерстве здравоохранения заверили, ситуация с заполненностью коек для Covid-пациенток в роддомах не столь критична. Из 800 мест, развернутых по всей стране, занято всего 30%. Но специалисты уже заметили тенденцию, больший риск тяжелого течения у беременных во втором-третьем триместре. А это с 13-й недели до 40-й недели.

— Особенно, если женщины имеют какую-либо сопутствующую патологию, или избыточный вес тела, или сахарный диабет, или другие хронические заболевания. Течение Covid-19 у них более сложное на фоне беременности. И даже может закончиться летальным исходом, – говорит генеральный директор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины Ирина Руденко.

Врожденный Covid-19 – это реальность

Во Львовском центре легочного здоровья в Covid-отделении находятся пациенты всех возрастов и пола, но сюда привозят и беременных. Такое решение было принято, чтобы инфицированные не контактировали в роддомах со здоровыми. Поэтому вместе с медиками работают специалисты перинатального центра. Здесь насчитали уже почти сотню госпитализированных беременных – 80% из них во время третьей волны.

Ольге – 36, это была ее 34 неделя беременности. С двусторонней пневмонией и подтвержденным тестом ее привезли в медучреждение и через 30 минут приняли решение сделать кесарево сечение. Ее ребенок спасен, сейчас в Охматдете, а мама до сих пор в реанимации, но в сознании.

— Родился мальчик – 2,5 кг. Не вакцинировалась, потому что была беременна. Я не знала, чего больше бояться, вакцины или коронавируса. У меня это первая беременность, и мне было страшно, но лучше все-таки вакцинироваться, – говорит роженица.

Именно преждевременные роды считаются одним из осложнений. О возможных рисках после инфицирования медики пока говорят осторожно, но уже замечают неблагоприятные события, в частности, и замирание беременности.

– Несколько случаев было, когда мы выписывали пациенток с полным клиническим выздоровлением, с расписанным лечением дома, и они потом к нам поступали с замершими беременностями уже на достаточно больших сроках. Поэтому осложнений много, – говорит акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

Как отмечает иммунолог Федор Лапий, есть данные о том, что дети могут страдать врожденным Covid-19. Когда, например, мама болеет в конце беременности, рождается ребенок уже с Covid-19, с поражением легких, и мы понимаем, что эти случаи серьезны.

Вакцинироваться или подождать родов?

В Центре контроля и профилактики заболеваний США еще летом рекомендовали прививку для беременных. В Америке к сентябрю уже вакцинировано 30% таких женщин. В частности, вакцинацию признали безопасной и для тех, кто планирует стать мамой, кто уже родил и проводит грудное вскармливание.

ВОЗ пока официально для иммунизации беременных женщин одобрила лишь вакцину Pfizer, доказавшую свою эффективность во время исследований. Производители вакцин AstraZeneca и CoronaVac пока указывают беременность как противопоказание в своих инструкциях к применению.

В Украине вакцинация беременных официально тоже разрешена. Прививать можно женщину на любом сроке препаратом Pfizer, но только после консультации с акушером-гинекологом.

Вакцинация не влияет на плод, говорят специалисты. И рассказывают о первых исследованиях. В частности, статистика выкидышей после начала кампании по иммунизации против Covid-19 не выросла.

— Следует отметить позицию профессиональных ассоциаций. Накопились данные о том, что не выявлено при практическом использовании вакцин негативных последствий для беременности. Решение, на сегодняшний день, в странах является следующим: вакцинировать в любом триместре беременности, — рассказывает иммунолог Федор Лапий.

По словам Лапия, страны иногда рассматривают, например, как в Британии, что можно, если беременная не из группы риска, отсрочить до 12 недели и сделать вакцинацию сразу после наступления 12 недели беременности. В то же время это не означает, что противопоказано делать раньше.

А пока ситуация как в Украине, так и за рубежом напряженная. В Британии 20% находящихся в отделении интенсивной терапии, то есть критические больные – это беременные. Почти все беременные в отделениях Украины не привиты, а совсем малое количество было вакцинировано лишь одной дозой.

Тем временем во Львове в городском роддоме открыли первый пункт вакцинации. Здесь предлагают наблюдение акушера-гинеколога, анестезиолога, терапевта. После прививки можно побыть под наблюдением в дневном стационаре.