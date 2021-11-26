Сьогодні, 26 листопада, уряди низки країн Європи заявили про свої наміри зміцнити захист від виявленого у Південній Африці нового штаму Covid-19. Вчені побоюються, що він може звести нанівець усі зусилля в боротьбі з пандемією.

Останніми тижнями європейський континент і без того охоплений різкими стрибками захворюваності на тлі драматичних протестів проти програм блокувань, спрямованих на те, щоб зупинити смертоносну хвилю. Адже кількість загиблих в Європі від коронавірусу перевищила 1,5 млн осіб, континент знову став глобальним епіцентром безперервної пандемії.

Учені всього світу прагнуть зрозуміти, наскільки катастрофічний вплив нового Covid-штаму, який сильно мутував. Чи не виявиться він більш заразним, ніж Дельта-варіант, який поставив світ на коліна через рік після того, як вірус вперше був виявлений у центральному Китаї.

Очікування заворушень, скасування авіарейсів

Щоб не допустити повторення китайського сценарію, країни Європи прискорюють темпи вакцинації, вводять більш суворі обмеження для невакцинованих людей, оскільки кількість випадків захворювання збільшилася до рекордного рівня.

Влада Нідерландів готувалася до нових заворушень перед очікуваною сьогодні, 26 листопада, заявою прем’єр-міністра країни Марка Рютте про посилення часткової ізоляції, оскільки країна стикається з критичною нестачею лікарняних ліжок.

Нагадаємо, Нідерланди чотири дні поспіль страждали від заворушень, спрямованих проти ізоляції, під проводом людей, яких Рютте назвав ідіотами. Найбільша хвиля протестів спостерігалася в портовому місті Роттердам, де поліція відкрила вогонь по учасниках заворушень, внаслідок чого п’ятеро отримали поранення.

Буквально щойно стало відомо, що Нідерланди заявили про тимчасову заборону в’їзду до країни туристів з Південної Африки, починаючи з 12.00 26 листопада.

Чехія та Португалія – країни з одними із найвищих показників вакцинації у світі – оголосили про нові заходи щодо стримування хвилі інфекцій, яка виявилася гіршою, ніж передбачалося.

Німеччина вже заявила про тимчасове припинення повітряного сполучення з ПАР. Канцлерка Ангела Меркель попередила новий уряд країни, заявивши, що кожен день на рахунку, оскільки кількість загиблих у країні перевищила 100 тис. осіб.

Франція зробила обов’язковими бустерні щеплення для всіх дорослих. А агентство Європейського Союзу з ліків терміново схвалило щеплення для дітей від п’яти до 11 років.

Міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фахла назвав новий штам серйозною загрозою.

За словами міністра охорони здоров’я Великої Британії Саджида Джавіда, відкриття нового Covid-штаму глибоко стурбувало британських вчених, оскільки це може зробити наявні вакцини менш ефективними. В якості першого міжнародного кроку із захисту від його поширення Англія заявила, що заборонить поїздки з шести південноафриканських країн.

Не до акцій і карнавалів

Новина про відкриття нового Covid-штаму налякала інвесторів на сьогоднішніх торгах, коли акції Токіо впали на 3%.

Китай вже скасував сотні рейсів і закрив деякі школи після того, як були зареєстровані три місцеві випадки захворювання на новий штам.

Філіппіни заявили, що наступного тижня вони вітатимуть повернення на свої береги вакцинованих іноземних туристів з країн із низьким рівнем ризику.

– Наскільки я розумію, у нас не має бути карнавалу в лютому, – сказав президент Бразилії Жаір Болсонару.

Так він відреагував на запитання в одному зі своїх інтерв’ю з приводу дотримання соціальної дистанції під час щорічної святкової вистави.