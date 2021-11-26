Науковці в Південно-Африканській Республіці (ПАР) виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2. У нього зафіксували велику кількість мутацій, що дає привід для занепокоєння.

Про новий варіант Covid-19 повідомив міністр охорони здоров’я Південно-Африканської республіки Джо Фаала під час брифінгу.

Штам, який назвали B.1.1.529, вперше виявили у Ботсвані, а потім у Південній Африці та Гонконзі — в мандрівника з Південної Африки. Поки що у Південній Африці зафіксували близько 100 випадків інфікування новим варіантом.

– Спочатку це виглядало як кілька кластерних спалахів, але відучора наші вчені з Мережі геномного нагляду повідомили, що вони спостерігають новий варіант, – зазначив міністр.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже відстежує ситуацію та призначила екстрену нараду з цього приводу на 26 листопада, щоб обговорити ймовірний вплив на боротьбу з Covid-19.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що польоти до Великої Британії з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні (Свазіленду) та Зімбабве припинять з 26 листопада.

За його словами, шість цих країн внесуть до червоного списку. Тобто усі громадяни та жителі Великої Британії та Ірландії, які прибувають додому з цих пунктів відправлення, мають пройти 10-денний готельний карантин.

– Агентство безпеки охорони здоров’я Сполученого Королівства вивчає новий штам вірусу. Потрібно більше даних, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів, – сказав міністр.

Він додав, що штам B.1.1.529 може передаватися активніше, ніж варіант Дельта. Також вакцини, які зараз існують від коронавірусу, можуть бути менш ефективними проти цього штаму.