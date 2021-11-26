Ученые в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. У него зафиксировали большое количество мутаций, что дает повод для беспокойства.

О новом варианте Covid-19 сообщил министр здравоохранения Южно-Африканской республики Джо Фаала во время брифинга.

Штамм, который назвали B.1.1.529, впервые обнаружили в Ботсване, а затем в Южной Африке и Гонконге — у путешественника из Южной Африки. Пока в Южной Африке зафиксировали около 100 случаев инфицирования новым вариантом.

— Сначала это выглядело как несколько кластерных вспышек, но со вчерашнего дня наши ученые из Сети геномного надзора сообщили, что они наблюдают новый вариант, — отметил министр.

Всемирная организация здравоохранения уже отслеживает ситуацию и назначила экстренное совещание по этому поводу на 26 ноября, чтобы обсудить вероятное влияние на борьбу с Covid-19.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Есватіні (Свазиленд) и Зимбабве приостановят с 26 ноября.

По его словам, шесть этих стран внесут в красный список. То есть все граждане и жители Великобритании и Ирландии, которые прибывают домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин.

— Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства изучает новый штамм вируса. Нужно больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности, — сказал министр.

Он добавил, что штамм B.1.1.529 может передаваться активнее, чем вариант Дельта. Также вакцины, которые сейчас существуют от коронавируса, могут быть менее эффективными против этого штамма.