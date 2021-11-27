Ведущие производители вакцины занялись изучением нового штамма коронавируса, который получил название Омикрон.

По данным американских компаний Pfizer и BioNTech, через две недели появятся первые результаты лабораторных исследований.

Благодаря испытаниям ученые узнают, стоит ли адаптировать вакцину, которая, при необходимости, будет доступна потребителям примерно через 100 дней.

В свою очередь, Moderna разрабатывает бустерную вакцину для улучшения уровня защиты от коронавируса. Тестирование проходят три вакцины-кандидата. В компании обеспокоены тем, что иммунитет может не устоять перед мутациями нового штамма.

Также испытывает эффективность своей вакцины против штамма Омикрон производитель Johnson&Johnson.

К исследованиям присоединилась и компания AstraZeneca. Она испытывает свою вакцину в Ботсване и Эсватине, где уже были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что Омикрон вызывает особую обеспокоенность, поскольку имеет большое количество мутаций.

Новый штамм из Южной Африки обнаружили в Бельгии, Великобритании и Израиле. Также есть подозрение на то, что он проник в Чехию и Германию.

По мнению экспертов, он может быть очень заразным и устойчивым к вакцинам.