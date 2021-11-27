Ведущие производители вакцины занялись изучением нового штамма коронавируса, который получил название Омикрон.
По данным американских компаний Pfizer и BioNTech, через две недели появятся первые результаты лабораторных исследований.
Благодаря испытаниям ученые узнают, стоит ли адаптировать вакцину, которая, при необходимости, будет доступна потребителям примерно через 100 дней.
В свою очередь, Moderna разрабатывает бустерную вакцину для улучшения уровня защиты от коронавируса. Тестирование проходят три вакцины-кандидата. В компании обеспокоены тем, что иммунитет может не устоять перед мутациями нового штамма.
Также испытывает эффективность своей вакцины против штамма Омикрон производитель Johnson&Johnson.
К исследованиям присоединилась и компания AstraZeneca. Она испытывает свою вакцину в Ботсване и Эсватине, где уже были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что Омикрон вызывает особую обеспокоенность, поскольку имеет большое количество мутаций.
Новый штамм из Южной Африки обнаружили в Бельгии, Великобритании и Израиле. Также есть подозрение на то, что он проник в Чехию и Германию.
По мнению экспертов, он может быть очень заразным и устойчивым к вакцинам.