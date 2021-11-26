Изменения в действующие на данный момент карантинные ограничения буду вноситься учетом эпидемиологической ситуации.

Украина пока не планирует запрещать или ограничивать въезд из стран, где зафиксирована новая мутация коронавируса B.1.1.529.

— В Украине введены эффективные карантинные нормы, в том числе касающиеся пересечения государственной границы гражданами Украины и иностранцами. Все они изложены в постановлении кабинета министров Украины №1236 от 09.12.2020 (с изменениями), — заявили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что изменения в постановление о карантинных ограничениях будут вноситься также с учетом уровня вакцинации и в зависимости от эпидситуации в Украине и мире.

Ведомство напомнило, что есть перечень документов и правила въезда на территорию нашей страны для иностранцев и граждан Украины, которые действуют на сегодняшний день.

Карантинные правила

Граждане других стран прим въезде в Украину нужно предъявить страховой полис на случай заболевания коронавирусом и один из таких документов:

сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса международного образца, препаратами, разрешенными для применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ);

отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Детям до 18 лет не нужно предъявлять справки о тестировании и вакцинации.

Для граждан Украины

Украинцы при пересечении границы при возвращении из любой страны должны иметь один из следующих документов:

сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса международного образца, препаратами, разрешенными ВОЗ;

справки о первой прививке от коронавируса.

В случае отсутствия этих документов украинцы и иностранцы старше 18 лет, должны установить приложение Вдома для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен отрицательный тест.