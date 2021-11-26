В Германии начали говорить о перспективе национальной изоляции из-за роста случаев коронавирусной болезни.

Представители Министерства здравоохранения Германии считают, что это единственный путь остановить быстро растущее количество случаев заболевания коронавирусом и резкое увеличение количества пациентов в реанимации.

— Нам нужно немедленно и резко сократить количество контактов, — отметил глава Института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер.

Эксперт призвал политических лидеров выполнить все доступные меры для предотвращения массовым собраниям и призвать общественность избегать любых ненужных контактов с людьми за пределами их собственного дома, поскольку уровень Covid-заболеваемости в Германии сильно вырос.

— Я ожидаю, что прямо сейчас люди, принимающие решения, примут все меры, чтобы мы могли вместе снизить уровень больных, — добавил Вилер.

В то же время министр здравоохранения Германии Йенс Спан назвал ситуацию крайне серьезной, поскольку такой волны никогда не было.

Из 22 тыс. доступных коек интенсивной терапии в Германии 4 тыс. заняты пациентами с коронавирусом. 85% больных нуждаются в кислороде. Их средний возраст составляет от 50 до 79 лет.

Плановую хирургию во всей стране отменили, чтобы освободить койки и персонал, и военно-воздушные силы Германии дежурят для перевозки пациентов из заполненных больниц в медучреждения с большим количеством коек.

По состоянию на 25 ноября в Германии зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в мире — более 76 тыс. За сутки умерли 315 человек, а выздороветь удалось более 31 тыс. пациентов.