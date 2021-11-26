У Німеччині почали говорити про перспективу національної ізоляції через зростання випадків коронавірусної хвороби.

Представники Міністерства охорони здоров’я Німеччини вважають, що це єдиний шлях зупинити швидко зростаючу кількість випадків захворювання коронавірусом та різке збільшення кількості пацієнтів в реанімації.

– Нам потрібно негайно та різко скоротити кількість контактів, – зазначив голова Інституту Роберта Коха, професор Лотар Вілер.

Експерт закликав політичних лідерів використовувати всі доступні заходи для запобігання масовим зборам і закликати громадськість уникати будь-яких непотрібних контактів з людьми за межами їхнього власного будинку, оскільки рівень Covid-захворюваності в Німеччині сильно зріс.

– Я очікую, що прямо зараз особи, які ухвалюють рішення, приймуть всі заходи, щоб ми могли разом знизити рівень хворих, – додав Вілер.

Водночас міністр охорони здоров’я Німеччини Йєнс Спан назвав ситуацію вкрай серйозною, оскільки такої хвилі ніколи не було.

З 22 тис. доступних ліжок інтенсивної терапії у Німеччині 4 тис. зайняті пацієнтами з коронавірусом. 85% хворих мають потребу в кисні. Їхній середній вік становить від 50 до 79 років.

Планову хірургію у всій країні скасували, щоб звільнити ліжка і персонал, і військово-повітряні сили Німеччини чергують для перевезення пацієнтів із заповнених лікарень в медзаклади з більшою кількістю ліжок.

Станом на 25 листопада у Німеччині зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу у світі – понад 76 тис. За добу померли 315 людей, а одужати вдалося понад 31 тис. пацієнтів.