За минулу добу Covid-19 підтверджений у 15 936 осіб. З них 1 394 дитини і 303 медпрацівника.

Одужали за добу – 24 569 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 608 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 208 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970), Полтавській (953) та Вінницькій (860) областях.

м. Київ – 1 438;

Вінницька область – 860;

Волинська область – 589;

Дніпропетровська область – 1 022;

Донецька область – 970;

Житомирська область – 446;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 1 075;

Івано-Франківська область – 313;

Київська область – 714;

Кіровоградська область – 182;

Луганська область – 182;

Львівська область – 850;

Миколаївська область – 475;

Одеська область – 832;

Полтавська область – 953;

Рівненська область – 611;

Сумська область – 688;

Тернопільська область – 363;

Харківська область – 590;

Херсонська область – 289;

Хмельницька область – 681;

Черкаська область – 548;

Чернівецька область – 261;

Чернігівська область – 506.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 400 340 осіб;

одужало – 2 877 021 особа;

летальних випадків – 84 149;

проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.