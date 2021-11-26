За минулу добу Covid-19 підтверджений у 15 936 осіб. З них 1 394 дитини і 303 медпрацівника.
Одужали за добу – 24 569 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 608 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 208 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970), Полтавській (953) та Вінницькій (860) областях.
- м. Київ – 1 438;
- Вінницька область – 860;
- Волинська область – 589;
- Дніпропетровська область – 1 022;
- Донецька область – 970;
- Житомирська область – 446;
- Закарпатська область – 498;
- Запорізька область – 1 075;
- Івано-Франківська область – 313;
- Київська область – 714;
- Кіровоградська область – 182;
- Луганська область – 182;
- Львівська область – 850;
- Миколаївська область – 475;
- Одеська область – 832;
- Полтавська область – 953;
- Рівненська область – 611;
- Сумська область – 688;
- Тернопільська область – 363;
- Харківська область – 590;
- Херсонська область – 289;
- Хмельницька область – 681;
- Черкаська область – 548;
- Чернівецька область – 261;
- Чернігівська область – 506.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 400 340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних випадків – 84 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.