Україна поки що не планує забороняти або обмежувати в’їзд із країн, де зафіксовано нову мутацію коронавірусу B.1.1.529.

Зміни в карантинні обмеження, що діють на даний момент, вноситимуся з урахуванням епідеміологічної ситуації.

– В Україні запроваджено ефективні карантинні норми, у тому числі щодо перетину державного кордону громадянами України та іноземцями. Усі вони викладені у постанові кабінету міністрів України №1236 від 09.12.2020 (зі змінами), – заявили у МОЗ.

У міністерстві наголосили, що зміни до постанови про карантинні обмеження вноситимуться також з урахуванням рівня вакцинації та залежно від епідситуації в Україні та світі.

Відомство нагадало, що є перелік документів та правила в’їзду на територію нашої країни для іноземців та громадян України, які діють на сьогодні.

Карантинні правила

Громадяни інших країн при в’їзді в Україну мають надати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус і один з таких документів:

сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу міжнародного зразка, препаратами, які дозволені для застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ);

негативний результат тесту ПЛР або тесту на антиген, зроблені не більше ніж за 72 години до перетину кордону.

Дітям до 18 років не потрібно пред’являти довідки про тестування та вакцинацію.

Для громадян України

Українці при перетині кордону при поверненні з будь-якої країни повинні мати один із таких документів:

сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу міжнародного зразка, препаратами, дозволеними ВООЗ;

довідки про перше щеплення від коронавірусу.

У разі відсутності цих документів українці та іноземці віком від 18 років повинні встановити додаток Вдома для контролю самоізоляції. Вона припиняється, якщо протягом 72 годин із моменту в’їзду буде отримано негативний тест.