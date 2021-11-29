В конце прошлой недели в мире появилась информация об обнаружении нового штамма коронавируса, возникшего в результате многих мутаций. Мир вздрогнул и стал ждать новой волны. Но что сейчас известно о нем? Нужно ли волноваться так сильно?

Какой он, новый штамм коронавируса?

По данным, полученным учеными, в настоящее время, новый штамм коронавируса B.1.1.529 возник в результате многих мутаций. Подтверждено 32 мутации. Это вдвое больше, чем у варианта Дельта. Именно этот факт и обеспокоил мир.

Ученые утверждают, что большое количество мутаций говорит о его нестабильности и может затруднить его распространение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму коронавируса имя Омикрон и отнесла его к штаммам, которые пока вызывают беспокойство. Новый штамм тщательно изучается учеными.

Нужно ли бояться Омикрона

Пока неясно, вызывает ли Омикрон более тяжелое заболевание по сравнению с другими вариантами коронавируса, включая Дельту.

Предварительные данные свидетельствуют о росте количества госпитализаций в Южной Африке, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицируемых людей, а не со специфическими заражениями Омикроном.

Пока нет информации, которая предполагала бы, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов.

Первоначальные сообщения об инфицировании были среди студентов университетов — молодых людей, которые, как правило, имеют более легкие формы заболевания, но понимание уровня тяжести варианта Омикрон займет от нескольких дней до нескольких недель.

Симптомы, на которые следует обратить внимание

Врач из Южно-Африканской республики Анжелик Кутзе, первой заподозрившая возникновение нового штамма коронавируса, сообщила, что ее пациенты с Covid-19 имели легкое течение болезни.

– Их симптомы очень отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими, – объяснила Кутзе.

Обоняние и чувство вкуса у них оставались без изменений.

Однако в ВОЗ заявляют, что симптомы Омикрона ничем не отличаются от симптомов, присущих другим штаммам.

Следовательно, обратите внимание на следующие проявления болезни:

Повышение температуры тела

Боль в горле

Кашель

Головная боль

Общая слабость

И при возникновении любых из них обращайтесь к врачу.

Что говорит ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет всех данных, подтверждающих большую опасность нового штамма по сравнению с другими мутациями, например штаммом Дельта.

Еще неизвестно, как быстро он передается от человека к человеку и вызывает ли тяжелое течение болезни.

Действуют ли против Омикрона вакцины

ВОЗ для борьбы с распространением штамма Омикрон предлагает ускорить вакцинацию против вируса, особенно в группах риска.

Глава Национального института аллергических и инфекционных болезней США Энтони Фаучи заявил, что для защиты от Омикрона невакцинированным нужно получить прививку, а вакцинированным — дополнительную (бустерную) дозу вакцины.

Но другие противоэпидемические меры – маски, соблюдение дистанции, избегание скопления людей – должны и дальше быть актуальными.

Ведущие производители вакцины уже занялись изучением нового штамма коронавируса. По данным американских компаний Pfizer и BioNTech, через две недели появятся первые результаты лабораторных исследований.

Ученые хотят узнать, следует ли адаптировать вакцину к Омикрону. И если да, она будет доступна потребителям примерно через 100 дней.

Moderna начала разрабатывать бустерную вакцину для улучшения уровня защиты от коронавируса.