В Украине на сегодня не зафиксировано случаев инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 29 ноября. По его словам, в стране действует система мониторинга распространения штаммов коронавируса.

— На сегодня штамма Омикрон не был обнаружен на территории Украины, — отметил он.

Он рассказал, что сейчас в Украине применяют ПЦР тест-системы, которые используют по меньшей мере две мишени во время обнаружения вируса. Они ориентируются на наиболее стабильные участки гена (а не на S-белок), поэтому чувствительность и специфичность тест-систем не должна быть снижена.

На уровне областей существует резерв ПЦР тест-систем для определения штамма Дельта. Правительство приняло решение о выделении 67,5 млн грн на закупку дополнительного количества таких тест-систем. Так, все образцы, которые не касаются Дельта-штамма, обязательно будут подлежать полногеномному секвенированию.

Ляшко говорит, что сейчас действует система, направления на секвенирование образцов из районов, где наблюдаются значительные всплески заболеваемости, от людей, которые вернулись из-за границы, и от тех, кто имеет атипичное течение коронавирусной болезни. Это позволяет более прицельно использовать лабораторные мощности для обнаружения новых штаммов.

Также в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Украина ввела геномный надзор. С сентября 2021 года в стране могут повногеномно секвенировать образцы, что позволяет полностью расшифровать геном любого патогена. Также можно наблюдать за всеми штаммами, которые циркулируют в стране. В среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов.