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Covid-штам Омікрон: чи зафіксовано випадки в Україні

29 Листопада 2021, 11:27
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні на сьогодні не зафіксували випадків інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 29 листопада. За його словами, у країні діє система моніторингу поширення штамів коронавірусу.

– На сьогодні штаму Омікрон не було виявлено на території України, – зазначив він.

Він розповів, що зараз в Україні застосовують ПЛР тест-системи, які використовують щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу. Вони орієнтуються на найбільш стабільні ділянки гену (а не на S-білок), тому чутливість та специфічність тест-систем не має бути знижена.

На рівні областей існує певний резерв ПЛР тест-систем для визначення штаму Дельта. Уряд ухвалив рішення про виділення 67,5 млн грн на закупівлю додаткової кількості таких тест-систем. Так, усі зразки, які не стосуються Дельта-штаму, обов’язково підлягатимуть повногеномному секвенуванню.

Ляшко каже, що зараз діє система направлення на секвенування зразків з районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності, від людей, які повернулися з-за кордону та від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Це дає змогу більш прицільно використовувати лабораторні потужності для виявлення нових штамів.

Також відповідно до рекомендацій ВООЗ, Україна запровадила геномний нагляд. З вересня 2021 року, у країні можуть повногеномно секвенувати зразки, що дає змогу повністю розшифрувати геном будь-якого патогена. Також можна спостерігати за усіма штамами, які циркулюють в країні. В середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків.

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Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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