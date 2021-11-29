В Україні на сьогодні не зафіксували випадків інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 29 листопада. За його словами, у країні діє система моніторингу поширення штамів коронавірусу.

– На сьогодні штаму Омікрон не було виявлено на території України, – зазначив він.

Він розповів, що зараз в Україні застосовують ПЛР тест-системи, які використовують щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу. Вони орієнтуються на найбільш стабільні ділянки гену (а не на S-білок), тому чутливість та специфічність тест-систем не має бути знижена.

На рівні областей існує певний резерв ПЛР тест-систем для визначення штаму Дельта. Уряд ухвалив рішення про виділення 67,5 млн грн на закупівлю додаткової кількості таких тест-систем. Так, усі зразки, які не стосуються Дельта-штаму, обов’язково підлягатимуть повногеномному секвенуванню.

Ляшко каже, що зараз діє система направлення на секвенування зразків з районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності, від людей, які повернулися з-за кордону та від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Це дає змогу більш прицільно використовувати лабораторні потужності для виявлення нових штамів.