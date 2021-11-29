Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінила ризики для світу нового Covid-варіанту Омікрон, назвавши його дуже небезпечним через виявлену здатність стрімкого поширення.

Про це експерти ВООЗ повідомили під час брифінгу, що відбувся після завершення позачергової спеціальної сесії організації.

У своїй заяві вони також висловили побоювання щодо можливого чергового спалаху коронавірусної інфекції, викликаної новим штамом.

– Ймовірність потенційного подальшого поширення Омікрону на глобальному рівні висока. Загальний ризик, пов’язаний з новим варіантом Омікрон, викликає заклопотаність, – зазначили експерти в заяві.

Раніше повідомлялося, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, новий штам коронавірусу Омікрон найбільш небезпечний для людей, які вже перехворіли на Covid-19.

За словами головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі, єдиним захистом від нового Covid-варіанту Омікрон є повторне вакцинування.

Джерело: ВООЗ