Італійські вчені отримали перше зображення нового Covid-штаму Омікрон

Італійські вчені отримали перше в світі зображення нового штаму коронавірусу Омікрон, який має велику кількість мутацій.

Як повідомляють італійські ЗМІ, зображення надала група дослідників із лікарні Bambino Gesù, розташованої у Римі, у співпраці з науковцями Міланського державного університету.

На ньому схематично зображено структуру шиповидного білка (S-білка або спайкового білка) нового штаму Омікрон. S-білок відіграє ключову роль у проникненні коронавірусу всередину клітини.

Вчені порівняли особливості нового штаму Covid-19 із варіантом Дельта, який поширився по всьому світу й вважався заразнішим за інші штами.

Виявилося, що в Омікрона суттєво більше різноманітних мутацій, ніж у штаму Дельта. І вони в основному сконцентровані в тій області, яка безпосередньо взаємодіє з клітинами людини.

Червоні крапки на зображенні позначають області з дуже високою мінливістю, помаранчеві – з високою мінливістю, жовті – з середньою мінливістю, зелені – з низькою мінливістю, блакитні – з незначною мінливістю.

Водночас сірим кольором позначено зону, яка не змінюється.

Учені наголошують, що більша кількість мутацій (змін) у білку ще не означає, що новий штам Омікрон є більш небезпечним. Це в першу чергу свідчить про те, що він адаптувався до людини, і тому відбулася мутація.

– Подальші дослідження продемонструють нам, чи є ця адаптація нейтральною, менш небезпечною чи більш небезпечною, – зазначили вчені.

Днями Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що дала назву новому штаму коронавірусу B.1.1.529, який було виявлено в Південній Африці. Його позначили грецькою літерою омікрон.

Цей штам Covid-19 включили до групи, яка викликає особливе занепокоєння. Як зазначили у ВООЗ, він має велику кількість мутацій. Крім того, новий штам створює підвищений ризик повторного зараження порівняно з іншими.

26 листопада у Бельгії офіційно зафіксували перший випадок зараження новим штамом на європейському континенті. Згодом про виявлення випадків зараження штамом Омікрон заявили і в інших країнах Європи.

Провідні виробники вакцини (зокрема Pfizer та BioNTech) зайнялися вивченням штаму Омікрон. Вчені хочуть дізнатися, чи варто адаптувати вакцину проти коронавірусу до нового варіанту.

Джерело: Corriere della Sera, ANSA

Фото: ANSA