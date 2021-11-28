Південноафриканська лікарка, голова Медичної асоціації ПАР, Анжелік Кутзе назвала штам коронавірусу омікрон таким, що викликає тривогу, а його симптоми незвичайними, але слабкими.

Анжелік Кутзе помітила, що здорові пацієнти виявляють незвичайні симптоми і хвилюється, що новий варіант може зашкодити літнім людям.

Її вперше попередили про можливість нового варіанту на початку листопада. Тоді у її пацієнтів відзначали легкі симптоми Covid-19, що не потребували негайної спеціальної терапії.

Серед них були молоді люди різного походження та національності з сильною втомою та шестирічна дитина з дуже високим пульсом, сказала вона. Жоден не страждав від втрати смаку чи нюху.

– Їхні симптоми відрізнялися від тих, кого я лікувала раніше. Вони були легшими, – сказала лікарка.

Тільки в одного чи двох була дещо підвищена температура тіла та боліло горло. Люди приходили на другий або третій день від початку поганого самопочуття. При цьому ніхто з них навіть не думав, що міг заразитися коронавірусом, оскільки звичайних для Covid-19 симптомів не було, проте проведені тести показали, що у них коронавірус, викликаний новим штамом, який потім отримав назву омікрон. При цьому виявилося, що у інфікованих не падав рівень кисню в крові.

– У нас був один дуже цікавий випадок, дитина, приблизно шести років з температурою та дуже високим пульсом. Через два дні їй стало набагато краще, – каже Кутзе.

27 листопада вона брала участь у брифінгу інших африканських медичних асоціацій і пояснила, що всі її пацієнти здорові, але вона стурбована, що новий варіант все ще може вразити літніх людей – із супутніми захворюваннями, такими як діабет або серцеві недуги.

– Те, про що ми маємо зараз турбуватися, так це те, що коли старші невакциновані люди заразяться новим штамом і будуть при цьому не вакциновані, ми зыткнемося із багатьма тяжкими випадками захворювання, — сказала вона.

Нагадаємо, що два випадки омікрону вже виявлено у Британії, а також у Південній Африці, Ізраїлі, Нідерландах, Гонконгу та Бельгії.

Вперше варіант B.1.1.529, який зараз називається омікрон, ідентифікували у Ботсвані 11 листопада.

Це найбільш мутована форма Covid-19, що виявили ​​на даний момент. Вчені стурбовані тим, що мутації можуть дозволити йому швидко поширюватися.

Велика Британія, США, ЄС та Ізраїль призупинили поїздки до та з Південної Африки та п’яти сусідніх країн: Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіка, Намібії та Зімбабве. Уряд Британії в неділю додав Анголу, Малаві, Мозамбік і Замбію до червоного списку подорожей.