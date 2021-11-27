Омікрон, можливо, вже в країні: у Німеччині та Чехії говорять про підозрілі випадки Covid

Варіант Covid-19 омікрон, ймовірно, вже у Німеччини, заявив сьогодні, 27 листопада, міністр західної землі Гессен Кай Клозе після того, як у пасажира, який прибув з Південної Африки, виявили мутації вірусу.

– Минулої ночі кілька симптомів штаму Omicron було виявлено у мандрівника, який повернувся Південної Африки. Ймовірно, що омікрон вже у Німеччині, – написав він.

Він додав, що остаточні результати аналізів ще не готові.

Die #Omicron-Variante ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in Deutschland angekommen. Ein Thread von @CiesekSandra und @stm_klose (@SozialHessen):

— Kai Klose (@StM_Klose) November 27, 2021

Тим часом у Національному інституті громадської охорони здоров’я Чехії заявили, що вивчають зразки тесту людини, яка прибула в країну з Намібії.

– Лабораторія перевіряє можливе виявлення позитивного зразка варіанта Omicron. Ми очікуємо на підтвердження чи спростування цього випадку, – повідомили науковці.

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26 листопада у Бельгії офіційно зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу B.1.1.529 на європейському континенті.

ВООЗ вже скликала екстрені збори через нову потенційну коронавірусну загрозу.

Джерело: міністр західної землі Гессен Кай Клозе