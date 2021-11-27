Омикрон, возможно, уже в стране: в Германии и Чехии говорят о подозрительных случаях Covid

Вариант Covid-19 омикрон, вероятно, уже у Германии, заявил сегодня, 27 ноября, министр западной земли Гессен Кай Клозе после того, как у прибывшего из Южной Африки пассажира обнаружили мутации вируса.

— Прошлой ночью несколько симптомов штамма Omicron были обнаружены у вернувшегося Южной Африки путешественника. Вероятно, что омикрон уже в Германии, – написал он.

Он добавил, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

Die #Omicron-Variante ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in Deutschland angekommen. Ein Thread von @CiesekSandra und @stm_klose (@SozialHessen):

— Kai Klose (@StM_Klose) November 27, 2021

Тем временем в Национальном институте общественного здравоохранения Чехии заявили, что изучают образцы теста человека, прибывшего в страну из Намибии.

– Лаборатория проверяет возможное выявление положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая, — сообщили ученые.

Читайте также: Новому штамму коронавируса дали название омикрон

26 ноября в Бельгии официально зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 на европейском континенте.

ВОЗ уже созвала экстренное собрание из-за новой потенциальной коронавирусной угрозы.

Источник: министр западной земли Гессен Кай Клозе