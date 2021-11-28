Южноафриканский врач, глава Медицинской ассоциации ЮАР, Анжелик Кутзе назвала штамм коронавируса омикрон вызывающим тревогу, а его симптомы необычными, но слабыми.

Анжелик Кутзе заметила, что здоровые пациенты проявляют необычные симптомы. Ее также волнует, что новый вариант может повредить пожилым людям.

Кутзе впервые предупредили о возможности нового варианта в начале ноября. Тогда у ее пациентов отмечали легкие симптомы Covid-19, не нуждавшиеся в немедленной специальной терапии.

Среди них были молодые люди разного происхождения и национальности с сильной усталостью и шестилетний ребенок с очень высоким пульсом, сказала она. Ни один не жаловался потерю вкуса и обоняния.

– Их симптомы отличались от тех, кого я лечила раньше. Они были легче, – сказала врач.

Только у одного или двух было несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день после начала плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, поскольку обычных для Covid-19 симптомов не было, однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, получившим затем название омикрон. При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови.

– У нас был один очень интересный случай: ребенок шести лет с температурой и очень высоким пульсом. Через два дня ему стало гораздо лучше, – говорит Кутзе.

27 ноября она участвовала в брифинге других африканских медицинских ассоциаций и объяснила, что все ее пациенты здоровы, но она обеспокоена, что новый вариант все еще может поразить пожилых людей – с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или сердечные недуги.

— Мы должны беспокоиться о том, что когда старшие невакцинированные люди заразятся новым штаммом, не будучи вакцинированными, мы столкнемся со многими случаями тяжелой формы заболевания, — сказала она.

Напомним, что два случая омикрона уже обнаружены в Британии, а также в Южной Африке, Израиле, Нидерландах, Гонконге и Бельгии.

Впервые вариант B.1.1.529, который сейчас называют омикрон, идентифицировали в Ботсване 11 ноября.

Это наиболее мутированная форма Covid-19, обнаруженная на данный момент. Ученые озабочены тем, что мутации могут позволить вирусу быстро распространяться.

Великобритания, США, ЕС и Израиль приостановили поездки в Южную Африку и пять соседних стран: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. В воскресенье правительство Британии добавило Анголу, Малави, Мозамбик и Замбию в красный список путешествий.