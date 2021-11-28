Итальянские ученые получили первое в мире изображение нового штамма коронавируса Омикрон, который имеет большое количество мутаций.

Как сообщают итальянские СМИ, изображение предоставила группа исследователей из больницы Bambino Gesù, расположенной в Риме, в сотрудничестве с учеными Миланского государственного университета.

На нем схематически изображена структура шиповидного белка (S-белка или спаечного белка) нового штамма Омикрон. S-белок играет ключевую роль в проникновении коронавируса внутрь клетки.

Ученые сравнили особенности нового штамма Covid-19 с вариантом Дельта, который распространился по всему миру и считался заразнее других штаммов.

Оказалось, что у Омикрона значительно больше различных мутаций, чем у штамма Дельта. И они в основном сконцентрированы в той области, которая напрямую взаимодействует с клетками человека.

Красные точки на изображении обозначают области с очень высокой изменчивостью, оранжевые – с высокой изменчивостью, желтые – со средней изменчивостью, зеленые – с низкой изменчивостью, голубые – с незначительной изменчивостью.

В то же время серым цветом обозначена не меняющаяся зона.

Ученые подчеркивают, что большее количество мутаций (изменений) в белке еще не означает, что новый штамм Омикрон является более опасным. Это в первую очередь свидетельствует о том, что он адаптировался к человеку и потому произошла мутация.

– Дальнейшие исследования продемонстрируют нам, является ли эта адаптация нейтральной, менее опасной или более опасной, — отметили ученые.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что дала название новому штамму коронавируса B.1.1.529, обнаруженному в Южной Африке. Его обозначили греческой буквой омикрон.

Этот штамм Covid-19 включили в группу, которая вызывает особую обеспокоенность. Как отметили в ВОЗ, у него большое количество мутаций. Кроме того, новый штамм создает повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими.

26 ноября в Бельгии официально был зафиксирован первый случай заражения новым штаммом на европейском континенте. Впоследствии об обнаружении случаев заражения штаммом Омикрон заявили и в других странах Европы.

Ведущие производители вакцины (в частности, Pfizer и BioNTech) занялись изучением штамма Омикрон. Ученые хотят узнать, стоит ли адаптировать вакцину от коронавируса к новому варианту.

Источник: Corriere della Sera, ANSA

Фото: ANSA