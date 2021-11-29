Южная Африка, стремительно ставшая центром внимания всего мира, рискует серьезно пострадать от обнаруженного на ее территории нового Covid-варианта Омикрон. Ученые дают прогноз до 100 тыс. инфицированных до конца недели и спешат выяснить, насколько на самом деле новый вариант более опасен, чем предыдущие штаммы.

Черная неблагодарность

По информации зарубежных СМИ, ученые из лаборатории в Дурбане в Южной Африке, которые первыми определили вариант Омикрона, считают, что многие страны, вместо благодарности наказывают их за отличные научные достижения.

А между тем, африканские исследователи в течение 36 часов после открытия нового штамма Омикрон предупредили мир и сразу же начали тестирование существующих вакцин против него.

Тотальная изоляция

Между тем, основательно мутировавший коронавирус, переродившийся в новый штамм Омикрон, обнаружен уже минимум в 14 странах. Правительства предпринимают энергичные усилия, направленные на отсечение контактов с африканским континентом. В частности, накладываются запреты на поездки в этот регион, приостанавливается воздушное сообщение с ЮАР.

Так, США с понедельника вводят ограничения для путешественников из Южной Африки и семи других стран региона. Новый вариант уже был подтвержден в Канаде двумя случаями у людей, недавно прибывших из Нигерии.

— Новый вариант, вероятно, уже был в Соединенных Штатах, но у правительства сегодня гораздо больше возможностей для выявления случаев Омикрона, чем год назад, — отметил бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб.

Как заявил главный советник Белого дома по вопросам здравоохранения доктор Энтони Фаучи, США определенно имеют потенциал для того, чтобы войти в пятую волну заражения.

Израиль пошел на шаг дальше, не только ограничив поездки в определенные страны, но запретив въезд в страну всем иностранным путешественникам.

— Эти ограничения совершенно неоправданные и несправедливо дискриминируют нашу страну, потому что не имеют научной основы, — заявил президент Южной Африки Сирил Рамафос.

Веские причины для беспокойства

Однако мировые лидеры взяли на себя обязательство замедлить распространение нового штамма, не дожидаясь научных результатов.

Согласно предварительным выводам, Омикрон может быть более заразным, чем предыдущие штаммы, но его серьезность все еще неясна. Он содержит более 30 мутаций белка шипа, что вызывает опасения по поводу устойчивости к нынешним вакцинам.

— Я думаю, что есть веские причины для беспокойства. Но это не означает, что мы бессильны, — отметила профессор Южноафриканского института инфекционных заболеваний Энн Ван Готтберг.

Она подчеркнула, что для начала нужно собрать данные, изучить и понять этот вариант.

Хотя общее число инфекций в Южной Африке по-прежнему невелико, на Омикрон приходится больше половины из более чем 2 тыс. новых ежедневных случаев коронавирусной инфекции, что вызывает опасения по поводу того, что новый штамм потенциально действительно может быть более заразным.

Один из ведущих экспертов по инфекционным заболеваниям в Южной Африке Салим Абдул Карим предупредил, что с учетом быстрого роста заболеваемости Omicron, ежедневный уровень заражения в стране может утроиться в течение нескольких дней и превысить 10 тыс. случаев заболевания в день.

Источник: CBSnews