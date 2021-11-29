В Украине вводят самоизоляцию для людей, вернувшихся из стран, где обнаружили штамм коронавируса Омикрон.

Во время правительственного совещания 29 ноября приняли решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции людей, которые находились на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

Людям, которые провели в соответствующих странах более семи дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию. Речь идет о странах:

Южно-Африканска Республика;

Республика Ботсвана;

Зимбабве;

Намибия;

Королевство Лесото;

Королевство Эсватини;

Республика Мозамбик.

В Министерстве иностранных дел рекомендуют гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Сейчас неизвестно, вызывает ли штамм Омикрон более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют легкий ход болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.