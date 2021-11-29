В Україні вводять самоізоляцію для людей, які повернулися з країн, де виявили штам коронавірусу Омікрон.

Під час урядової наради 29 листопада було ухвалено рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території країн Південної Африки, де зафіксували новий штам коронавірусу.

Людям, які провели у відповідних країнах понад сім днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію. Йдеться про країни:

Південно-Африканська Республіка;

Республіка Ботсвана;

Зімбабве;

Намібія;

Королівство Лесото;

Королівство Есватіні;

Республіка Мозамбік.

У Міністерстві закордонних справ рекомендують громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Нині невідомо, чи викликає штам Омікрон важчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом зафіксували у молодих людей (студентів університетів), які зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.