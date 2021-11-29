Громадянам України, які планують відвідування африканського континенту, слід відкласти поїздки, у зв’язку з високим ступенем ризику зараження новим Covid-варіантом Омікрон. Йдеться насамперед про такі країни Південної Африки як Ботсвана, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібія і Зімбабве.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

У повідомленні також рекомендується українцям, які вже перебувають на території цих держав, посилити заходи щодо дотримання вимог протиепідемічного режиму.

У разі появи ознак захворювання, їм слід у терміновому порядку звертатися по допомогу в місцеві медичні установи.

Після прибуття в Україну з країн Південної Африки слід бути готовими до проходження карантинного режиму.

Крім того, МЗС радить відстежувати зміни в розкладі рейсів і появі інформації щодо додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в ПАР працює в цілодобовому режимі. Контакти: +27 681 987 112, emb_za@mfa.gov.ua.

Гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1657, cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, що низка європейських країн також вже заявили про виявлення на своїх територіях випадків зараження варіантом Омікрон. Йдеться про Німеччину, Італію, Британію, Нідерланди та Бельгію.

Про зараження штамом Омікрон також заявили Гонконг, Ізраїль і Канада.

Уряд Великої Британії виступив з ініціативою скликання термінового засідання міністрів охорони здоров’я G7. На порядку денному – протистояння загрозі, яку представляє поява нового штаму.

Ряд країн вже обмежили авіасполучення з державами Південної Африки.