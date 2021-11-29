Згідно з попередніми даними, люди, які перехворіли на коронавірус, мають підвищений ризик зараження новим штамом Covid-19 Омікрон.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Однак поки що немає достатньої кількості інформації, яка б підтвердила, що новий штам коронавірусу Омікрон небезпечніший за Дельту, і чи відрізняються його симптоми від інших варіантів Covid-19.

– Зараз не зрозуміло, чи Омікрон легше передається від людини до людини порівняно з іншими варіантами, включаючи штам Дельта, – зазначили у ВООЗ.

Також в організації додали, що наразі не зрозуміло, чи призводить новий штам коронавірусу до тяжчого перебігу хвороби порівняно з іншими мутаціями інфекції.

За попередніми даними, у Південній Африці спостерігається зростання кількості госпіталізацій, але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не із зараженням саме штамом Омікрон.

У ВООЗ наголосили, що вакцини від коронавірусу й надалі є єдиним та ефективним способом запобігти тяжкій хворобі й смерті. Вони залишаються критичним елементом для скорочення випадків складного перебігу хвороби та смерті, зокрема проти домінантного штаму Дельта.

Нині організація співпрацює з великою кількістю дослідників у всьому світі, щоб краще вивчити штам Омікрон та з’ясувати його потенційний вплив на вакцини.

Уперше цей штам виявили у Південній Африці. Раніше у ВООЗ повідомляли, що штам коронавірусу B.1.1.529 (Омікрон) має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння. Детальніше про штам коронавірусу Омікрон – читайте на Фактах ICTV.