Согласно предварительным данным, люди, которые переболели коронавирусом, имеют повышенный риск заражения новым штаммом Covid-19 Омикрон.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Однако пока нет достаточного количества информации, которая бы подтвердила, что новый штамм коронавируса Омикрон опаснее, чем Дельта, и его симптомы отличаются от других вариантов Covid-19.

— Сейчас не понятно, легче ли Омикрон передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая штамм Дельта, — отметили в ВОЗ.

Также в организации добавили, что на сегодняшний день не ясно, приводит ли новый штамм коронавируса к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями инфекции.

По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост количества госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом Омикрон.

В ВОЗ отметили, что вакцины от коронавируса и в дальнейшем являются единственным и эффективным способом предотвратить тяжелую болезнь и смерть. Они остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного течения болезни и смерти, в том числе против доминантного штамма Дельта.

В настоящее время организация сотрудничает с большим количеством исследователей во всем мире, чтобы лучше изучить штамм Омикрон и выяснить его потенциальное влияние на вакцины.

Впервые этот штамм обнаружили в Южной Африке. Ранее в ВОЗ сообщали, что штамм коронавируса B.1.1.529 (Омикрон) имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство. Подробнее о штамме коронавируса Омикрон — читайте на Фактах ICTV.