Гражданам Украины, которые планируют посещение африканского континента, следует отложить поездки, в связи с высокой степенью риска заражения новым Covid-вариантом Омикрон. Речь идет прежде всего о таких странах Южной Африки как Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия и Зимбабве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В сообщении также рекомендуется украинцам, которые уже находятся на территории этих государств, усилить меры по соблюдению требований противоэпидемического режима.

В случае появления признаков заболевания, им следует в срочном порядке обращаться за помощью в местные медицинские учреждения.

По прибытии в Украину из стран Южной Африки следует быть готовыми к прохождению карантинного режима.

Кроме того, МИД советует отслеживать изменения в расписании рейсов и появлении информации о дополнительных противоэпидемических мерах.

Посольство Украины в ЮАР работает в круглосуточном режиме. Контакты: +27 681 987 112, emb_za@mfa.gov.ua.

Горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1657, cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, что ряд европейских стран также уже заявили об обнаружении на своих территориях случаев заражения вариантом Омикрон. Речь идет о Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии.

О заражениях штаммом Омикрон также заявили Гонконг, Израиль и Канада.

Правительство Великобритании выступило с инициативой созыва срочного заседания министров здравоохранения G7. На повестке дня – противостояние угрозе, которую представляет появление нового штамма.

Ряд стран уже ограничили авиасообщение с государствами Южной Африки.