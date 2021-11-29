Вакцинация от коронавируса — это единственная надежная защита от штамма коронавируса Омикрон.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, для изучения заразности нового варианта понадобится как минимум несколько недель.

— Существующие вакцины, которые, вероятно, обеспечивают определенную степень защиты от тяжелых случаев Covid-19, — отметил он.

Фаучи утверждает, что бустерная вакцинация от коронавируса полностью привитых людей обеспечивает надежную и сильную защиту от Covid-19.

Эксперты Белого дома призывают всех взрослых, которые уже прошли базовый курс вакцинации от коронавируса, как можно быстрее сделать еще одну прививку.

— Тем, кто еще не сделал прививку, следует немедленно вакцинироваться. В США право на ревакцинацию есть у тех, кто прививался препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад, — говорят в Белом доме.

В ВОЗ также сообщили, что вакцины от коронавируса и в дальнейшем являются единственным и эффективным способом предотвратить тяжелую болезнь и смерть.

Согласно предварительным данным, люди, которые переболели коронавирусом, имеют повышенный риск заражения новым штаммом Covid-19 Омикрон. Но пока нет достаточного количества информации об опасности этого штамма и его специфических симптомах. Подробнее о штамме коронавируса Омикрон — читайте на Фактах ICTV.