Вакцинація від коронавірусу – це єдиний надійний захист від штаму коронавірусу Омікрон.
Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. За його словами, для вивчення заразності нового варіанту знадобиться як мінімум декілька тижнів.
– Існуючі вакцини, які, ймовірно, забезпечують певний ступінь захисту від важких випадків Covid-19, – зазначив він.
Фаучі стверджує, що бустерна вакцинація від коронавірусу повністю щеплених людей забезпечує надійний та сильний захист від Covid-19.
Експерти Білого дому закликають усіх дорослих, які вже пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.
– Тим, хто ще не зробив щеплення, слід негайно вакцинуватися. У США право на ревакцинацію є у тих, хто щепився препаратами Pfizer та Moderna понад шість місяців тому та Johnson & Johnson більше одного або двох місяців тому, – кажуть у Білому домі.
У ВООЗ також повідомили, що вакцини від коронавірусу й надалі є єдиним та ефективним способом запобігти тяжкій хворобі й смерті.
Згідно з попередніми даними, люди, які перехворіли на коронавірус, мають підвищений ризик зараження новим штамом Covid-19 Омікрон. Але поки що немає достатньої кількості інформації про небезпеку цього штаму та його специфічні симптоми. Детальніше про штам коронавірусу Омікрон – читайте на Фактах ICTV.