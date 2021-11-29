Вакцинація від коронавірусу – це єдиний надійний захист від штаму коронавірусу Омікрон.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. За його словами, для вивчення заразності нового варіанту знадобиться як мінімум декілька тижнів.

– Існуючі вакцини, які, ймовірно, забезпечують певний ступінь захисту від важких випадків Covid-19, – зазначив він.

Фаучі стверджує, що бустерна вакцинація від коронавірусу повністю щеплених людей забезпечує надійний та сильний захист від Covid-19.

Експерти Білого дому закликають усіх дорослих, які вже пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.