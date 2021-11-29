Деякі експерти припустили, що поява нового Covid-штаму Омікрон могла бути результатом низького рівня охоплення вакцинацією в країнах, що розвиваються.

Нинішні вакцини все ще дуже ефективні проти варіантів SARS-CoV-2, включаючи штам Дельта. Це пов’язано з тим, що вакцини націлені на весь спайковий білок з відносно невеликою кількістю змін між варіантами.

Що стосується деяких варіантів SARS-CoV-2, таких, як Бета, Гамма, Лямбда і Мю, то вони, як повідомляється, дійсно ухиляються від вакцинального імунітету. Це означає, що імунна система не може розпізнавати варіантний вірус, а також вихідний штам, що знижує ефективність вакцинації.

Однак до теперішнього часу глобальний вплив штамів, які вислизають від імунітету, був обмеженим. Наприклад, варіант Бета, який показав найбільшу кількість імунних ухилень, не зміг перевершити Дельту.

Наразі ще неясний будь-яка зв’язок між охопленням вакцинами і новими варіантами SARS-CoV-2. Є два основних фактори, які можуть призвести до появи нових варіантів.

По-перше, низьке охоплення вакцинацією може збільшити ризик появи нових варіантів через можливість передачі інфекції всередині спільноти. У цьому випадку висока реплікація вірусу і передача від людини до людини надають вірусу безліч можливостей для мутації.

По-друге, у міру зростання кількості вакцинацій єдиними вірусами, які зможуть успішно інфікувати людей, будуть варіанти, які, принаймні, частково уникають захисту вакцин. Цей сценарій може вимагати постійного глобального нагляду та нових вакцин для підтримки довгострокового контролю над вірусом, подібним до грипу.

У будь-якому випадку, оскільки Covid-19 майже напевно залишиться, ми повинні очікувати, що нові штами як і раніше будуть проблемою. Для усунення цього ризику потрібно ретельне і активне управління ризиками.

При низькому загальному охопленні вакцинацією в південній частині Африки (хоча і з більш високим рівнем імунітету від інфекції серед населення) деякі вчені припускають, що глобальна нерівність в поставках Covid-вакцин може бути причиною появи Омікрона.

Високий рівень глобального охоплення вакцинами обмежить загальну еволюцію вірусу, захистить людей з ослабленим імунітетом і зменшить ймовірність поширення сильно мутованих вірусів, що може прямо або побічно знизити ризики появи нових варіантів.

Тепер, коли світова спільнота тісно взаємопов’язана, країни будуть боротися за забезпечення безпеки своїх громадян перед лицем загроз пандемії, не обмежуючи можливості для більш широкого міжнародного співробітництва та координації.