Некоторые эксперты предположили, что появление нового Covid-штамма Омикрон могло быть результатом низкого уровня охвата вакцинацией в развивающихся странах.

Нынешние вакцины по-прежнему очень эффективны против вариантов SARS-CoV-2, включая штамм Дельта. Это связано с тем, что вакцины нацелены на весь спайковый белок с относительно небольшим количеством изменений между вариантами.

Что касается некоторых вариантов SARS-CoV-2, таких, как Бета, Гамма, Лямбда и Мю, то они, как сообщается, действительно уклоняются от вакцинального иммунитета. Это означает, что иммунная система не может распознавать вариантный вирус, а также исходный штамм, что снижает эффективность вакцинации.

Однако до настоящего времени глобальное влияние штаммов, которые ускользают от иммунитета, было ограниченным. Например, вариант Бета, показавший наибольшее количество иммунных уклонений, не смог превзойти Дельту.

На данный момент еще неясна какая-либо связь между охватом вакцинами и новыми вариантами SARS-CoV-2. Есть два основных фактора, которые могут привести к появлению новых вариантов.

Во-первых, низкий охват вакцинацией может увеличить риск появления новых вариантов из-за возможности передачи инфекции внутри сообщества. В этом случае высокая репликация вируса и передача от человека к человеку предоставляют вирусу множество возможностей для мутации.

Во-вторых, по мере роста количества вакцинаций единственными вирусами, которые смогут успешно инфицировать людей, будут варианты, которые, по крайней мере, частично избегают защиты вакцин. Этот сценарий может потребовать постоянного глобального надзора и новых вакцин для поддержания долгосрочного контроля над вирусом, подобным гриппу.

В любом случае, поскольку Covid-19 почти наверняка останется, мы должны ожидать, что новые штаммы по-прежнему будут проблемой. Для устранения этого риска потребуется тщательное и активное управление рисками.

При низком общем охвате вакцинацией в южной части Африки (хотя и с более высоким уровнем иммунитета от инфекции среди населения) некоторые ученые предполагают, что глобальное неравенство в поставках Covid-вакцин может быть причиной появления Омикрона.

Высокий уровень глобального охвата вакцинами ограничит общую эволюцию вируса, защитит людей с ослабленным иммунитетом и уменьшит вероятность распространения сильно мутировавших вирусов, что может прямо или косвенно снизить риски появления новых вариантов.

Теперь, когда мировое сообщество тесно взаимосвязано, страны будут бороться за обеспечение безопасности своих граждан перед лицом угроз пандемии, не ограничивая возможности для более широкого международного сотрудничества и координации.