В преддверии рождественских и новогодних праздников многие украинские семьи традиционно планируют поездки в европейские страны. Но в связи с крайне напряженной эпидемической ситуацией в Европе и обусловленными вспышками коронавирусной инфекции ограничениями в сфере гостеприимства, возможно, следует пересмотреть свои намерения.

Или, во всяком случае, быть готовыми у тому, что может ожидать наших туристов при пересечении границы той или иной страны.

Омикрон-корректировки

Рост количества новых случаев заболеваемости Covid-19 вынуждает многие страны ЕС вновь возвращаться к жестким ограничениям, которые они уже начали было понемногу ослаблять.

Так, например, в Бельгии с конца ноября введен комендантский час, во время которого невозможно будет посетить бары, кафе, рестораны и прочие общественные места.

В Нидерландах учреждения общественного питания закрываются с 17.00 вечера и распахивают двери в 5.00 утра.

Во многих областях Германии посетить кафе, рестораны, кинотеатры и салоны красоты можно только при наличии международного Covid-сертификата о полной вакцинации или о недавнем выздоровлении от коронавирусной инфекции.

В Великобритании вновь введено требования обязательного ношения маски в общественных местах. Кроме того, от всех, кто въезжает в страну власти требуют сдавать ПЦР-тесты.

Довольно жесткие ограничения действуют и таких странах, как Словакия и Австрия. Здесь решили вообще закрыть границы для туристов.

Ехать можно, но осторожно

В принципе для полностью вакцинированных украинцев, которые имеют международный Covid-сертификат, пересечь границу Европы не будет большой проблемой. Если это, к примеру, не Австрия.

Как изменяется ситуация с въездом можно отслеживать на онлайн-карте МИДа.

Гораздо сложнее придется в поездке невакцинированным туристам. Им нужно быть готовыми к обязательному карантину в специальных гостиницах, проживание в которых они будут оплачивать из своего кармана.

Кроме того, на границе нужно будет предъявить ПЦР-тест, сделанный до въезда не менее за 48 часов до въезда. Еще один ПЦР-тест могут также потребовать и после прибытия в конечный пункт.

Все, кто въезжает в Великобританию (кроме Ирландии), должны пройти ПЦР-тест в течение 48 часов с момента прибытия. То есть анализ нужно предварительно забронировать перед поездкой и сделать его только в одной из утвержденных правительством лаборатории. До получения результатов — самоизоляция.

Что же касается горнолыжных курортов, то сюда есть смысл ехать только при наличии Covid-сертификата. Его могут потребовать и на подходах к подъемникам, и при заселении в отели. С масками – понятно, их обязательное ношение требуют практически везде.

К слову, в Австрии открыть лыжный сезон планируют по окончании общенационального локдауна 13 декабря. Если, конечно, Омикрон-вариант не внесет свои коррективы.

Жестким ограничениям подвергли в Европе и такие мероприятия, как рождественские ярмарки, концерты, новогодние вечеринки и празднования. В некоторых городах, как, например, в Мюнхене, от них полностью отказались.

Отметим, что отслеживать правила въезда в ту или иную крайне необходимо, так как в связи с распространением нового штамма Омикрон, который ВОЗ ценила как вызывающий обеспокоенность, и ростом общей заболеваемости правила въезда меняются очень быстро.