В Украине шесть областей готовы выйти из красной зоны эпидемической опасности. Однако решение зависит от государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 30 ноября. Он утверждает, что ситуация в регионах начала стабилизироваться. Но до сих пор есть 10 областей, где превышен показатель госпитализаций с Covid-19.

— Сейчас есть шесть регионов, которые готовы покинуть красную зону. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит, — отметил Ганиченко.

По его словам, потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами или ограничениями.

Ганиченко отметил, что в ближайшее время регионы, в которых улучшилась ситуация, должны выйти из красной зоны, если не будет значительных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода с этого уровня.

На фоне спада заболеваемости в других областях ситуация начинает ухудшаться в Закарпатской области, которая сейчас входит в оранжевую зону карантина. Так, в регионе превышен уровень госпитализаций — 63,3, при норме — менее 60 на 100 тыс. населения. Поэтому эксперт призывает усилить в области карантинные меры, чтобы снизить риски повторной вспышки заболеваемости.

В целом Украина уже проходит пик заболеваемости коронавирусом. В больницах страны за третью неделю количество госпитализированных снизилось на 12%. А смертность снизилась на 14%.

Источник: KSE