В Украине по состоянию на 30 ноября подтвердили 3 438 381 случай коронавируса, а за сутки – 10 554. Среди них 846 детей и 197 медработников.
С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 1 749 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 85 975 людей. От осложнений за последний день умер 561 больной.
В то же время побороть заболевание удалось 2 946 032 украинцам, за сутки – 25 318 людям.
Всего в Украине осуществили 15 869 089 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 36 476.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 1 646;
- Винницкая область — 237;
- Волынская область — 516;
- Днепропетровская область — 393;
- Донецкая область — 706;
- Житомирская область — 77;
- Закарпатская область — 368;
- Запорожская область — 592;
- Ивано-Франковская область – 167;
- Киевская область — 694;
- Кировоградская область – 178;
- Луганская область — 224;
- Львовская область — 467;
- Николаевская область — 484;
- Одесская область — 367;
- Полтавская область — 875;
- Ровенская область — 431;
- Сумская область — 307;
- Тернопольская область – 120;
- Харьковская область — 344;
- Херсонская область — 72;
- Хмельницкая область — 276;
- Черкасская область — 645;
- Черновицкая область – 171;
- Черниговская область — 197.
Вакцинация от Covid-19
За минувшие сутки, 29 ноября, 226 059 человек вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы – 11 122 635 человек.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировали 5 804 случая Covid-19. Выздороветь удалось 10 477 пациентам, а умерли – 297 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.