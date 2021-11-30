В Украине по состоянию на 30 ноября подтвердили 3 438 381 случай коронавируса, а за сутки – 10 554. Среди них 846 детей и 197 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 1 749 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 85 975 людей. От осложнений за последний день умер 561 больной.

В то же время побороть заболевание удалось 2 946 032 украинцам, за сутки – 25 318 людям.

Всего в Украине осуществили 15 869 089 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 36 476.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 1 646;

Винницкая область — 237;

Волынская область — 516;

Днепропетровская область — 393;

Донецкая область — 706;

Житомирская область — 77;

Закарпатская область — 368;

Запорожская область — 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область — 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область — 224;

Львовская область — 467;

Николаевская область — 484;

Одесская область — 367;

Полтавская область — 875;

Ровенская область — 431;

Сумская область — 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область — 344;

Херсонская область — 72;

Хмельницкая область — 276;

Черкасская область — 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область — 197.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 29 ноября, 226 059 человек вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы – 11 122 635 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировали 5 804 случая Covid-19. Выздороветь удалось 10 477 пациентам, а умерли – 297 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.