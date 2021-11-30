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Снова рост: в Украине за сутки зафиксировали 10 554 новых случая Covid-19

30 ноября 2021, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Снова рост: в Украине за сутки зафиксировали 10 554 новых случая Covid-19
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 30 ноября подтвердили 3 438 381 случай коронавируса, а за сутки – 10 554. Среди них 846 детей и 197 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 1 749 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 85 975 людей. От осложнений за последний день умер 561 больной.

В то же время побороть заболевание удалось 2 946 032 украинцам, за сутки – 25 318 людям.

Всего в Украине осуществили 15 869 089 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 36 476.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 1 646;
  • Винницкая область — 237;
  • Волынская область — 516;
  • Днепропетровская область — 393;
  • Донецкая область — 706;
  • Житомирская область — 77;
  • Закарпатская область — 368;
  • Запорожская область — 592;
  • Ивано-Франковская область – 167;
  • Киевская область — 694;
  • Кировоградская область – 178;
  • Луганская область — 224;
  • Львовская область — 467;
  • Николаевская область — 484;
  • Одесская область — 367;
  • Полтавская область — 875;
  • Ровенская область — 431;
  • Сумская область — 307;
  • Тернопольская область – 120;
  • Харьковская область — 344;
  • Херсонская область — 72;
  • Хмельницкая область — 276;
  • Черкасская область — 645;
  • Черновицкая область – 171;
  • Черниговская область — 197.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 29 ноября, 226 059 человек вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы – 11 122 635 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировали 5 804 случая Covid-19. Выздороветь удалось 10 477 пациентам, а умерли – 297 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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