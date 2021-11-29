В Украине по состоянию на 29 ноября подтвердили 3 427 827 случаев коронавируса, а за сутки – 5 804. Среди них – 530 детей и 72 медработника.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа попали 2 082 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 85 414 человек. От осложнений за последний день умерли 297 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 920 714 украинцам, за сутки – 10 477 людям.

Всего в Украине осуществили 15 832 613 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 13 364.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киев (431).

г. Киев — 431 случай;

Винницкая область — 373 случая;

Волынская область — 303 случая;

Днепропетровская область — 473 случая;

Донецкая область — 457 случаев;

Житомирская область — 310 случаев;

Закарпатская область — 150 случаев;

Запорожская область — 334 случая;

Ивано-Франковская область – 146 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 145 случаев;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 203 случая;

Николаевская область — 401 случай;

Одесская область — 303 случая;

Полтавская область — 232 случая;

Ровенская область — 109 случаев;

Сумская область — 58 случаев;

Тернопольская область — 158 случаев;

Харьковская область — 235 случаев;

Херсонская область — 64 случая;

Хмельницкая область — 122 случая;

Черкасская область — 236 случаев;

Черновицкая область — 108 случаев;

Черниговская область — 133 случая.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 28 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 случая Covid-19. Выздороветь удалось 24 569 пациентам, а умерли – 400 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.