В Украине по состоянию на 29 ноября подтвердили 3 427 827 случаев коронавируса, а за сутки – 5 804. Среди них – 530 детей и 72 медработника.
В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа попали 2 082 пациента.
За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 85 414 человек. От осложнений за последний день умерли 297 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 2 920 714 украинцам, за сутки – 10 477 людям.
Всего в Украине осуществили 15 832 613 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 13 364.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киев (431).
- г. Киев — 431 случай;
- Винницкая область — 373 случая;
- Волынская область — 303 случая;
- Днепропетровская область — 473 случая;
- Донецкая область — 457 случаев;
- Житомирская область — 310 случаев;
- Закарпатская область — 150 случаев;
- Запорожская область — 334 случая;
- Ивано-Франковская область – 146 случаев;
- Киевская область — 295 случаев;
- Кировоградская область — 145 случаев;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 203 случая;
- Николаевская область — 401 случай;
- Одесская область — 303 случая;
- Полтавская область — 232 случая;
- Ровенская область — 109 случаев;
- Сумская область — 58 случаев;
- Тернопольская область — 158 случаев;
- Харьковская область — 235 случаев;
- Херсонская область — 64 случая;
- Хмельницкая область — 122 случая;
- Черкасская область — 236 случаев;
- Черновицкая область — 108 случаев;
- Черниговская область — 133 случая.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 28 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 случая Covid-19. Выздороветь удалось 24 569 пациентам, а умерли – 400 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.