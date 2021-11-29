В Україні станом на 29 листопада підтвердили 3 427 827 випадків коронавірусу, а за добу – 5 804. Серед них – 530 дітей та 72 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години потрапили 2 082 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 85 414 людей. Від ускладнень за останній день померли 297 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 920 714 українцям, за добу – 10 477 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 832 613 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 13 364.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).

м. Київ – 431 випадок;

Вінницька область – 373 випадки;

Волинська область – 303 випадки;

Дніпропетровська область – 473 випадки;

Донецька область – 457 випадків;

Житомирська область – 310 випадків;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 146 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 145 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 203 випадки;

Миколаївська область – 401 випадок;

Одеська область – 303 випадки;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 109 випадків;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 158 випадків;

Харківська область – 235 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 236 випадків;

Чернівецька область – 108 випадків;

Чернігівська область – 133 випадки.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 28 листопада, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 випадки Covid-19. Одужати вдалося 24 569 пацієнтам, а померли – 400 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.