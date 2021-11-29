В Україні станом на 29 листопада підтвердили 3 427 827 випадків коронавірусу, а за добу – 5 804. Серед них – 530 дітей та 72 медпрацівники.
До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години потрапили 2 082 пацієнти.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 85 414 людей. Від ускладнень за останній день померли 297 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 920 714 українцям, за добу – 10 477 людям.
Загалом в Україні здійснили 15 832 613 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 13 364.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).
- м. Київ – 431 випадок;
- Вінницька область – 373 випадки;
- Волинська область – 303 випадки;
- Дніпропетровська область – 473 випадки;
- Донецька область – 457 випадків;
- Житомирська область – 310 випадків;
- Закарпатська область – 150 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 146 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 145 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 203 випадки;
- Миколаївська область – 401 випадок;
- Одеська область – 303 випадки;
- Полтавська область – 232 випадки;
- Рівненська область – 109 випадків;
- Сумська область – 58 випадків;
- Тернопільська область – 158 випадків;
- Харківська область – 235 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 122 випадки;
- Черкаська область – 236 випадків;
- Чернівецька область – 108 випадків;
- Чернігівська область – 133 випадки.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 28 листопада, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 випадки Covid-19. Одужати вдалося 24 569 пацієнтам, а померли – 400 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.