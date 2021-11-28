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За минулу добу в Україні зафіксовано 7 483 нових випадків Covid-19

28 Листопада 2021, 08:17
Абрамова Юлія редакторка стрічки
коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджено у 7 483 осіб. З них 774 дитини і 105 медпрацівників.

Одужали за добу – 24 569 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 608 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 208 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970), Полтавській (953) та Вінницькій (860) областях.

  • м. Київ – 1 438;
  • Вінницька область – 860;
  • Волинська область – 589;
  • Дніпропетровська область – 1 022;
  • Донецька область – 970;
  • Житомирська область – 446;
  • Закарпатська область – 498;
  • Запорізька область – 1 075;
  • Івано-Франківська область – 313;
  • Київська область – 714;
  • Кіровоградська область – 182;
  • Луганська область – 182;
  • Львівська область – 850;
  • Миколаївська область – 475;
  • Одеська область – 832;
  • Полтавська область – 953;
  • Рівненська область – 611;
  • Сумська область – 688;
  • Тернопільська область – 363;
  • Харківська область – 590;
  • Херсонська область – 289;
  • Хмельницька область – 681;
  • Черкаська область – 548;
  • Чернівецька область – 261;
  • Чернігівська область – 506.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 400 340 осіб;
  • одужало – 2 877 021 особа;
  • летальних випадків – 84 149;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.

Теги
Коронавірус Covid-19
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