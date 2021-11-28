За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 483 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 15 936 человек. Из них 774 ребенка и 105 медработников.
Выздоровели за сутки – 24 569 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 608 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 208 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970), Полтавской (953) и Винницкой (860) областях.
- Киев — 1 438;
- Винницкая область — 860;
- Волынская область — 589;
- Днепропетровская область — 1 022;
- Донецкая область — 970;
- Житомирская область — 446;
- Закарпатская область — 498;
- Запорожская область — 1 075;
- Ивано-Франковская область — 313;
- Киевская область — 714;
- Кировоградская область – 182;
- Луганская область — 182;
- Львовская область — 850;
- Николаевская область — 475;
- Одесская область — 832;
- Полтавская область — 953;
- Ровенская область — 611;
- Сумская область — 688;
- Тернопольская область — 363;
- Харьковская область — 590;
- Херсонская область — 289;
- Хмельницкая область — 681;
- Черкасская область — 548;
- Черновицкая область — 261;
- Черниговская область – 506.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 400 340 человек;
- выздоровело-2 877 021 человек;
- летальных исходов — 84 149;
- проведено ПЦР-тестирований — 15 746 389.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.