За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 483 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 15 936 человек. Из них 774 ребенка и 105 медработников.

Выздоровели за сутки – 24 569 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 608 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 208 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970), Полтавской (953) и Винницкой (860) областях.

Киев — 1 438;

Винницкая область — 860;

Волынская область — 589;

Днепропетровская область — 1 022;

Донецкая область — 970;

Житомирская область — 446;

Закарпатская область — 498;

Запорожская область — 1 075;

Ивано-Франковская область — 313;

Киевская область — 714;

Кировоградская область – 182;

Луганская область — 182;

Львовская область — 850;

Николаевская область — 475;

Одесская область — 832;

Полтавская область — 953;

Ровенская область — 611;

Сумская область — 688;

Тернопольская область — 363;

Харьковская область — 590;

Херсонская область — 289;

Хмельницкая область — 681;

Черкасская область — 548;

Черновицкая область — 261;

Черниговская область – 506.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 400 340 человек;

выздоровело-2 877 021 человек;

летальных исходов — 84 149;

проведено ПЦР-тестирований — 15 746 389.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.