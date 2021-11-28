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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 483 новых случаев Covid-19

28 ноября 2021, 08:17
Абрамова Юлія редактор ленты
коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 15 936 человек. Из них 774 ребенка и 105 медработников.

Выздоровели за сутки – 24 569 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 608 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 208 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970), Полтавской (953) и Винницкой (860) областях.

  • Киев — 1 438;
  • Винницкая область — 860;
  • Волынская область — 589;
  • Днепропетровская область — 1 022;
  • Донецкая область — 970;
  • Житомирская область — 446;
  • Закарпатская область — 498;
  • Запорожская область — 1 075;
  • Ивано-Франковская область — 313;
  • Киевская область — 714;
  • Кировоградская область – 182;
  • Луганская область — 182;
  • Львовская область — 850;
  • Николаевская область — 475;
  • Одесская область — 832;
  • Полтавская область — 953;
  • Ровенская область — 611;
  • Сумская область — 688;
  • Тернопольская область — 363;
  • Харьковская область — 590;
  • Херсонская область — 289;
  • Хмельницкая область — 681;
  • Черкасская область — 548;
  • Черновицкая область — 261;
  • Черниговская область – 506.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 400 340 человек;
  • выздоровело-2 877 021 человек;
  • летальных исходов — 84 149;
  • проведено ПЦР-тестирований — 15 746 389.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.

Теги
Коронавирус Covid-19
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