В Україні станом на 30 листопада підтвердили 3 438 381 випадок коронавірусу, а за добу – 10 554. Серед них – 846 дітей та 197 медпрацівників.
З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 1 749 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 85 975 людей. Від ускладнень за останній день помер 561 хворий.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 946 032 українцям, за добу – 25 318 людям.
Загалом в Україні здійснили 15 869 089 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 36 476.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 1 646;
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 516;
- Дніпропетровська область – 393;
- Донецька область – 706;
- Житомирська область – 77;
- Закарпатська область – 368;
- Запорізька область – 592;
- Івано-Франківська область – 167;
- Київська область – 694;
- Кіровоградська область – 178;
- Луганська область – 224;
- Львівська область – 467;
- Миколаївська область – 484;
- Одеська область – 367;
- Полтавська область – 875;
- Рівненська область – 431;
- Сумська область – 307;
- Тернопільська область – 120;
- Харківська область – 344;
- Херсонська область – 72;
- Хмельницька область – 276;
- Черкаська область – 645;
- Чернівецька область – 171;
- Чернігівська область – 197.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 29 листопада, 226 059 людей вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані – 11 122 635 людей.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 29 листопада, в Україні зафіксували 5 804 випадки Covid-19. Одужати вдалося 10 477 пацієнтам, а померли – 297 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.