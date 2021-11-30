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Знову зростання: в Україні за добу зафіксували 10 554 нових випадки Covid-19

30 Листопада 2021, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Знову зростання: в Україні за добу зафіксували 10 554 нових випадки Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 30 листопада підтвердили 3 438 381 випадок коронавірусу, а за добу –  10 554. Серед них – 846 дітей та 197 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 1 749 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 85 975 людей. Від ускладнень за останній день помер 561 хворий.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 946 032 українцям, за добу – 25 318 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 869 089 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 36 476.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 1 646;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 516;
  • Дніпропетровська область – 393;
  • Донецька область – 706;
  • Житомирська область – 77;
  • Закарпатська область – 368;
  • Запорізька область – 592;
  • Івано-Франківська область – 167;
  • Київська область – 694;
  • Кіровоградська область – 178;
  • Луганська область – 224;
  • Львівська область – 467;
  • Миколаївська область – 484;
  • Одеська область – 367;
  • Полтавська область – 875;
  • Рівненська область – 431;
  • Сумська область – 307;
  • Тернопільська область – 120;
  • Харківська область – 344;
  • Херсонська область – 72;
  • Хмельницька область – 276;
  • Черкаська область – 645;
  • Чернівецька область – 171;
  • Чернігівська область – 197.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 29 листопада, 226 059 людей вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані – 11 122 635 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 29 листопада, в Україні зафіксували 5 804 випадки Covid-19. Одужати вдалося 10 477  пацієнтам, а померли – 297 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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