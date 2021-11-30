В Україні станом на 30 листопада підтвердили 3 438 381 випадок коронавірусу, а за добу – 10 554. Серед них – 846 дітей та 197 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 1 749 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 85 975 людей. Від ускладнень за останній день помер 561 хворий.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 946 032 українцям, за добу – 25 318 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 869 089 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 36 476.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 1 646;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 516;

Дніпропетровська область – 393;

Донецька область – 706;

Житомирська область – 77;

Закарпатська область – 368;

Запорізька область – 592;

Івано-Франківська область – 167;

Київська область – 694;

Кіровоградська область – 178;

Луганська область – 224;

Львівська область – 467;

Миколаївська область – 484;

Одеська область – 367;

Полтавська область – 875;

Рівненська область – 431;

Сумська область – 307;

Тернопільська область – 120;

Харківська область – 344;

Херсонська область – 72;

Хмельницька область – 276;

Черкаська область – 645;

Чернівецька область – 171;

Чернігівська область – 197.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 29 листопада, 226 059 людей вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані – 11 122 635 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 29 листопада, в Україні зафіксували 5 804 випадки Covid-19. Одужати вдалося 10 477 пацієнтам, а померли – 297 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.