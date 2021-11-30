Украина по состоянию на конец ноября начала проходить пик нынешней волны Covid-19. Так, в больницах страны за третью неделю количество госпитализированных снизилось на 12%.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 30 ноября. По его словам, сейчас идет разгрузка медицинской системы.

— В Covid-больницах меньше и меньше пациентов. И такое уменьшение за неделю составляет -12%. Больше свободных кроватей с кислородом, чем занятых кроватей с кислородом. Но занятость коек достаточно большая и также большое количество госпитализаций. В рамках текущей волны мы начинаем проходить пик, — отметил Ганиченко.

В то же время есть факторы, которые могут вызвать повторные вспышки заболеваний в Украине. Это появление нового штамма коронавируса Омикрон и сезонность гриппоподобных болезней (начинается с января 2022 года).

Ганиченко добавил, что в стране также уменьшилось количество летальных случаев, вызванных Covid-19. Показатель среднесуточной смертности за последнюю неделю составляет -14%.

По состоянию на 30 ноября в Украине зафиксировали 10 554 новых случаев коронавируса. Больше всего больных подтвердили в Киеве (1 646), Полтавской (875), Донецкой (706) и Черкасской (645) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE