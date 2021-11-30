Україна станом на кінець листопада почала проходити пік нинішньої хвилі Covid-19. Так, у лікарнях країни за третій тиждень кількість госпіталізованих знизилася на 12%.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 30 листопада. За його словами, зараз триває розвантаження медичної системи.

– У Covid-лікарнях менше і менше пацієнтів. І таке зменшення за тиждень становить -12%. Більше вільних ліжок з киснем, ніж зайнятих ліжок з киснем. Але зайнятість ліжок досить велика і так само велика кількість госпіталізацій. В рамках поточної хвилі ми починаємо проходити пік, – зазначив Ганиченко.

Водночас є фактори, які можуть спричинити повторні спалахи захворювань в Україні. Це поява нового штаму коронавірусу Омікрон та сезонність грипоподібних хвороб (починається з січня 2022 року).

Ганиченко додав, що у країні також зменшилася кількість летальних випадків, які спричинені Covid-19. Показник середньодобової смертності за останній тиждень становить -14%.

Станом на 30 листопада в Україні зафіксували 10 554 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих підтвердили у Києві (1 646), Полтавській (875), Донецькій (706) та Черкаській (645) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KSE