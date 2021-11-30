Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 30 листопада. Він стверджує, що ситуація у регіонах почала стабілізуватися. Але досі є 10 областей, де перевищений показник госпіталізацій з Covid-19.

В Україні шість областей готові вийти з червоної зони епідемічної небезпеки. Однак рішення залежить від державної комісії ТЕБ і НС.

– Зараз є шість регіонів, які готові покинути червону зону. Але комісія ТЕБ та НС ці регіони не виводить, – зазначив Ганиченко.

За його словами, потенційно причиною може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів чи обмежень.

Ганиченко наголосив, що найближчим часом регіони, у яких покращилася ситуація, мають вийти з червоної зони, якщо не буде значних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з цього рівня.

На тлі спаду захворюваності в інших областях ситуація починає погіршуватися у Закарпатській області, яка зараз входить до помаранчевої зони карантину. Так, у регіоні перевищений рівень госпіталізацій – 63,3, за норми – менш як 60 на 100 тис. населення. Тому експерт закликає посилити в області карантинні заходи, щоб знизити ризики повторного спалаху захворюваності.

Загалом Україна вже проходить пік захворюваності на коронавірус. У лікарнях країни за третій тиждень кількість госпіталізованих знизилася на 12%. А смертність знизилася на 14%.

Джерело: KSE