З 6 грудня дія жовтого сертифіката, який свідчить про отримання першого щеплення від Covid-19, обмежується 30 днями (було 120). Зелений сертифікат буде видаватися після отримання повного курсу щеплення.

Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів всі Covid-сертифікати шляхом зчитування QR-коду мобільним додатком Дія.

МОЗ буде поетапно впроваджувати QR-код і на всіх паперових документах, які використовуються в період карантинних обмежень.

Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката: чинний/нечинний. Без перевірки та зчитування Covid-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.

Важливо, що для зчитування не потрібні додаткові засоби – достатньо своєю Дією зчитати QR-код.

Якщо при перевірці закладу у відвідувачів або у співробітників будуть відсутні необхідні документи, власник закладу може бути притягнутий до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу від 34 до 170 тис. грн.