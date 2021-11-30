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Covid-сертификаты в Украине: сколько будут действовать и как будут проверяться

30 ноября 2021, 11:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Covid-сертификаты в Украине: сколько будут действовать и как будут проверяться
Источник: Depositphotos

С шестого декабря действие желтого сертификата, свидетельствующего о получении первой прививки от Covid-19, ограничивается 30 днями (было 120). Зеленый сертификат будет выдаваться после получения полного прививочного курса.

Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все Covid-сертификаты путем считывания QR-кода мобильным приложением Дія.

Минздрав будет поэтапно внедрять QR-код и на всех бумажных документах, используемых в период карантинных ограничений.

После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус Covid-сертификата: действительный/недействительный. Без проверки и считывания Covid-сертификат не считается предоставленным и проверенным.

Важно, что для считывания не нужны дополнительные средства – достаточно своим приложением Дія считать QR-код.

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Если при проверке заведения у посетителей или сотрудников будут отсутствовать необходимые документы, владелец заведения может быть привлечен к административной ответственности с наложением штрафа от 34 до 170 тыс. грн.

Источник
Минздрав
Теги
Covid-сертификат , Коронавирус Covid-19
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