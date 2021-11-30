В Украине шестого декабря вступают в силу усиленные карантинные правила. Они прежде всего коснутся не вакцинированных граждан.

Коронавирус не отступает, поэтому правительство страны вынуждено ужесточить карантинные требования для не вакцинированных.

Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости Covid-19 – 367 тыс. человек в среднем за сутки. Украина также должна принимать меры, чтобы сохранить жизнь граждан, которые до сих пор не получили прививки от коронавируса, чтобы защитить свою жизнь.

Наибольшие изменения коснутся правил желтой зоны карантина.

Если раньше в желтой зоне карантина бизнес мог выбирать модели деятельности, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, работать в соответствии с определенными ограничениями по площади, или проверять документы и работать без ограничений, то теперь это отменяется.

Граждане, не получившие по крайней мере одну прививку против Covid-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата об выздоровлении, в желтой зоне карантина не смогут:

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

участвовать в массовых мероприятиях (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных);

посещать бары, рестораны, кафе и другие объекты общественного питания.

В банках, на автозаправочных станциях, в ветеринарных магазинах, аптеках и всех продовольственных магазинах работа не ограничивается, но обязательно ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 м.

Действие желтого сертификата, свидетельствующего о проведении одной прививки с шестого декабря ограничивается 30 днями (было 120). Зеленый сертификат выдается человеку после прохождения полного прививочного курса от Covid-19.

Напомним интервалы для введения второй дозы вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней.