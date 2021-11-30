В Україні шостого грудня набувають чинності посилені карантинні правила. Вони насамперед торкнуться невакцинованих громадян.

Коронавірус не відступає, тому уряд країни вимушений посилити карантинні вимоги для невакцинованих.

Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на Covid-19 – 367 тис. осіб в середньому за добу. Україна також має вживати заходів, щоб зберегти життя громадян, які досі не отримали щеплення від коронавірусу, щоб захистити власне життя.

Найбільші зміни торкнуться правил для жовтої зони карантину.

Якщо раніше у жовтій зоні карантину бізнес міг обирати моделі діяльності, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, працювати відповідно з певними обмеженнями по площі, або перевіряти документи і працювати без обмежень, то тепер це скасовується.

Громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або не мають негативного теста чи сертифіката про одужання, у жовтій зоні карантину не зможуть:

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

брати участь у масових заходах (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних);

відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування.

У банках, на автозаправних станціях, у ветеринарних магазинах, аптеках та всіх продовольчих магазинах робота не обмежується, але обов’язковим є носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 м.

Дія жовтого сертифіката, який засвідчує проведення одного щеплення з шостого грудня обмежується 30 днями (було 120). Зелений сертифікат видається людині після отримання повного курсу щеплення від Covid-19.

Нагадаємо інтервали для введення другої дози вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів.